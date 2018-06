Auxiliaires des Aveugles à Forbach : une deuxième famille

Par Julie Chaput Partager Tweeter Imprimer 8 min

A Forbach, les personnes non-voyantes ou mal-voyantes ont trouvé une deuxième famille. Cette famille c’est l’Association des Auxiliaires des Aveugles. L’organisme a ouvert une antenne à Forbach où toutes les personnes de Moselle-Est souffrant d’un handicap visuel sont les bienvenues.

Tout au long de l’année, les membres et les bénévoles se retrouvent autour de nombreuses activités. Il y a de la poterie, de la marche, de la sophrologie et bientôt il y aura même des ateliers d’informatique. De nombreuses sorties sont également organisées comme par exemple au musée. Le but de l’association c’est notamment de montrer que ce n’est pas parce qu’on est mal-voyant qu’on a pas accès à la culture : bien au contraire.

« Rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous »

Nous nous sommes rendus à Forbach au club Barrabino pour rencontrer les membres de l’association et les bénévoles lors de leur réunion mensuelle. Ce qui ressort chez les personnes souffrant d’un handicap, c’est qu’elles sont très heureuses de rencontrer des personnes comme elles.

C’est ce que nous a raconté Jean qui vit à Gaubiving.

Noël a perdu la vue subitement en 2009 suite à un glaucome. Ça a été un réel choc dans sa vie.

Aujourd’hui, l’habitant de Diffembach-lès-Hellimer travaille donc à l’ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) et il a découvert l’association à Forbach. On peut dire que ça a complètement changé sa vie. Il a pu sortir de l’isolement.

Le problème de l’association c’est qu’elle manque cruellement de bénévoles. Pourtant, il en faut pour conduire les membres aux différentes activités. France par exemple vit à Sarreguemines et elle recherche quelqu’un qui voudrait bien l’accompagner pour aller marcher.

Des bénévoles sont recherchés dans toute la Moselle-Est que ce soit à Sarreguemines, dans le pays de Bitche, à Saint-Avold ou encore à Creutzwald.

L’association : un bonheur aussi pour les bénévoles et les aidants

Pour pouvoir organiser toutes les sorties et accompagner les personnes mal-voyantes, il faut une belle équipe de bénévoles. A Forbach, il y a par exemple Antoine qui a découvert l’association par son frère qui est aveugle.

Être bénévole c’est bien plus qu’être un accompagnateur. Quand on rejoint l’association, on rejoint une véritable famille.

Christiane vient de Forbach et l’association lui apporte énormément.

Mais dans l’association, il n’y a pas que des bénévoles et des personnes souffrant d’un handicap. Il y a également des aidants. Josette a rejoint le groupe pour son mari qui était malade. Mais aujourd’hui elle est investie à 100%.

L’association a aidé Josette à vivre avec le handicap de son mari. Elle a également aidé les membres et les bénévoles à sortir de l’isolement.

Aujourd’hui, l’association espère se faire connaître pour que toutes les personnes dans cette situation puissent la rejoindre.

Si vous voulez en faire partie, vous pouvez contacter Salvatore au 0678523349.

Ou envoyer un mail à auxiliaire57forbach@gmail.com